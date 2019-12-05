غياب فابينيو وماتيب عن قائمة ليفربول في كأس العالم للأندية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة الفريق الأول المكونة من 23 لاعبا والتي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر.

وغاب عن القائمة الثنائي فابينيو وجويل ماتيب حيث يواصلان التعافي من الإصابة.

ويخوض ليفربول أول مبارياته في البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري، على أن يلعب المباراة الثانية يوم 21 من نفس الشهر .

وذكر ليفربول في بيان عبر موقع الرسمي على الإنترنت إن اللاعبين اللذين سيعانون من مرض أو إصابة قبل المباراة الأولى يمكن إستبدالهم قبل 24 من ضربة البداية.

وضمت القائمة كُل من : أليسون بيكار وفيرجيل فان دايك وجيورجينيو فينالدوم وديان لوفرين وجيمس ميلنر ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح وجو جوميز وأدريان وجوردان هندرسون وأليكس أوكسلاد تشامبرلين وأدم لالانا وأندي لونيرجان وشيردان شاكيري وريان بريوستير وأندي روبرتسون وديفوك أوريجي وكورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد وهارفي إليوت ونيكو