الأهلي المصري يعلن جاهزية محمد هاني لمواجهة الهلال السوداني

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية محمد هاني، الظهير الأيمن، للمشاركة في مباراة الهلال السوداني وذلك بعد مشاركة اللاعب في مران الفريق الجماعي كاملًا .

وكان محمد هاني اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة النجم الساحلي قبل الأخيرة والتي إنتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف، وحصل على راحة سلبية من مباراة بني سويف في دور الـــ32 لمسابقة كأس مصر.

ويختتم الأهلي المصري اليوم استعداداته لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها غداً الجمعة في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.