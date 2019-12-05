وصول 250 مشجعاً بحرينياً إلى الدوحة لمؤازرة منتخب بلادهم أمام العراق

وصلت العاصمة القطرية الدوحة قبل قليل طائرة خاصة تقل 250 مشجعا بحرينيا لمؤازرة منتخب بلادهم خلال مباراته المرتقبة مع نظيره العراقي، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) المقرر إقامتها في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وغادر المشجعون إلى الدوحة عبر الكويت، وبصحبتهم أدوات التشجيع واللافتات والأعلام لتشجيع الفريق وتحفيز اللاعبين على العبور إلى النهائي والإقتراب من حصد اللقب لأول مرة في تاريخ البلاد .

وتأهل المنتخب البحريني إلى الدور قبل النهائي بعدما إحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، خلف المنتخب السعودي المتصدر، ليلاقي العراق متصدر المجموعة الأولى.

ويضم وفد المشجعين البحرينيين مجموعة من أفراد روابط الأندية المحلية ،وهي رابطة نادي المحرق ،ونادي الرفاع، والحد.

ووجه اتحاد الكرة البحريني برئاسة الشيخ علي بن خليفة بفتح باب التسجيل للجماهير الراغبة في مؤازرة المنتخب خلال المباراة، وتكفل بتذاكر المباريات، على أن يعودوا بعد نهاية المباراة .