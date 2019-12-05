بوروسيا مونشنجلادباخ يسترجع سنوات أمجاده عندما يواجه بايرن ميونخ في البوندسليجا

يتطلع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، لتوسيع الفارق الذي يفصله عن بايرن ميونخ، حامل اللقب وصاحب المركز الرابع حالياً، لسبع نقاط عندما يستضيفه بعد غد السبت في الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

في الوقت نفسه، سيسعى فريقا لايبزج، الوصيف، وشالكه، صاحب المركز الثالث، للأستفادة من تعثر أيا من بايرن أو مونشنجلادباخ، عندما يواجهان هوفنهايم وباير ليفركوزن على الترتيب.

ويدخل مونشنجلادباخ المباراة بثقة كبيرة بعدما حقق أربعة إنتصارات في آخر خمس مباريات بالدوري.

المباراة مع بايرن ميونخ تعيد ذكريات مواجهات الفريقين في سنوات مجد مونشنجلادباخ خلال السبعينيات، كما تأتي المباراة في أسبوع يحتفل فيه عالم كرة القدم الألمانية بعيد ميلاد أسطورة التدريب هانس ويسويلير الذي كان من المفترض أن يتم عامه المئة اليوم الخميس.

وتم وضع التشابه في الطريقة التي يعتمد ماركو روس، الذي تولى تدريب مونشنجلادباخ قادماً من سالزبورج النمساوي في الصيف الماضي، من حيث السرعة والهجمات المرتدة، في مقارنة مع طريقة اللعب التي اعتمد عليها ويسويلير مع الفرق التي قادها للتويج بالبطولة.

وقال هورست كوبل اللاعب السابق والمدرب الحالي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك أوجه شبه في الطريقة الحالية مع الأيام الأولى تحت قيادة ويسويلر، وهو الأمر الذي أدى لوجود آمال بتتويج بوروسيا مونشنجلادباخ بلقبه السادس.

وتوج كوبل مع مونشنجلادباخ بألقابه الخمس في أعوام 1970 و1971 و1975 و1976 و1977 تحت قيادة ويستويلير وأودو لاتيك.

وقال كوبل :” بالطبع، مباراة يوم السبت مهمة للغاية. في حال تحقيق الفوز ستترك بايرن يبتعد قليلاً خلفك”.

وفاز أيضاً فريق مونشنجلادباخ بآخر خمس مباريات على أرضه ولديه أفضل سجل على أرضه في الدوري هذا الموسم- ولكن لا يوجد حاجة لتذكيرهم بأنهم خسروا 1 / 5 على أرضهم أمام بايرن ميونخ الموسم الماضي.

وقال كريستوف كرامر لاعب وسط الفريق :”يجب أن نظهر ما الذي جعلنا أقوياء في الأسابيع الأخيرة أمام المنافسين الكبار، أن نكون شجعانا في إمتلاك الكرة، والألتزام بطريقة لعبنا لمنع بايرن من تطبيق خطته”.

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وستكون هذه المباراة هي الثانية على التوالي التي يخوضها مونشنجلادباخ على أرضه، حيث تغلب في الجولة الماضية على فرايبورج 4 / 2، كما ينبغي أن يستعيد مونشنجلادباخ خدمات مدافعه ماتياس جينتر بعد شفائه من الإصابة.

وقال جينتر :” نريد أن نجعل المباراة صعبة بقدر المستطاع على بايرن ميونخ، ولكنهم يمتلكون مميزات عظيمة. وهنا يأتي الجزء الأصعب”.

في المقابل يدخل بايرن ميونخ المباراة بعد خسارته على أرضه 1 / 2 أمام ليفركوزن، وهي الخسارة الأولى للفريق تحت قيادة المدرب المؤقت هانسي فليك، ليتوقف رصيد الفريق عند 24 نقطة حصدها الفريق من 13 مباراة، وبفارق أربع نقاط خلف مونشنجلادباخ.

ويتوقع أن يدخل بايرن المباراة بكامل قوته بعيداً عن الغيابات طويلة التي يعاني منها الفريق والمتمثلة في نيكلاس شول ولوكاس هيرنانديز.

ويسعى لايبزج، الذي يبتعد عن مونشنجلادباخ بفارق نقطة، لأستغلال فقدانه أي نقاط، عندما يواجه جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزج حالياً، فريقه القديم، هوفنهايم.

ويقدم لايبزج أداء جيداً في الفترة الحالية حيث سجل 29 هدفا في آخر سبع مباريات في كافة المسابقات، ولكن فريق هوفنهايم تطور كثيراً، محققاً ثلاث إنتصارات متتالية.

وستشهد المباراة التي تجمع بين ليفركوزن وشالكه مباراة بين فريقين يقدمان عروضا جيدة مؤخراً، حيث حقق كُل منهما الفوز في أربع مباريات وتعادلاً في مباراة في آخر خمس مباريات.

ويحل فريق هيرتا برلين ضيفا على آينتراخت فرانكفورت غدا الجمعة، حيث يسعى يورجن كلينسمان لتحقيق أول إنتصار مع هيرتا برلين بعد خسارته في المباراة الاولى أمام بوروسيا دورتموند 1 / .2

في المقابل، يستضيف بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الخامس، فريق فورتونا دوسلدورف، فيما يلعب فرايبورج مع فولفسبورج.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، يلعب أوجسبورج مع ضيفه ماينز بعد غد السبت، وفيما تشهد مباريات يوم الأحد، مباريات هيرتا برلين مع كولون، وفيردر بريمن مع بادربورن.