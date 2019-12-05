اونلاين | يلا شووت مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش منتخب العراق قناة مفتوحة

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مشاهدة مباراة البحرين ضد العراق بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر العراق يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، وحجز المنتخب البحريني مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، بعدما فاز على المنتخب الكويتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتواجد في في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما خطف المنتخب العراقي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعدما تعادل سلبيًا مع اليمن، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.
موعد مباراة البحرين ضد العراق في خليجي 24:-
بث مباشر البحرين ضد العراق رابط مشاهدة مباراة البحرين ضد العراق بث مباشر كورة ستار يلا شوت البحرين بث مباشر البحرين ضد العراق اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، ومن المقرر أن تقام مباراة البحرين ضد العراق، اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الثانية ونصف بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد العراق في خليجي 24:-
ويُذاع اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".
بث مباشر مباراة البحرين ضد العراق في خليجي 24:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، ويمكنكم مشاهدة مباراة البحرين ضد العراق على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة البحرين ضد العراق في كأس مصر عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش البحرين ضد العراق، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة البحرين ضد العراق في خليجي 24، يلا شوت Yalla Shootمباراة البحرين ضد العراق، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.
بث مباشر البحرين ضد العراق
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