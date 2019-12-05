اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة البحرين والعراق يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم العراقNOW

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يواجه منتخب العراق نظيره منتخب البحرين، ضمن منافسات نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24» في استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، اليوم الخميس.

يأتي المنتخب العراقي في صدارة المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي بسبع نقاط جمعها من فوزين وتعادل وحيد أمام اليمن، أما منتخب البحرين فتأهل كثاني المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، من فوز وحيد على منتخب الكويت في الجولة الثالثة والأخيرة والذي قاده للتأهل، وتعادل أمام عمان وخسارة أمام المنتخب السعودي متصدر المجموعة، وقد فاز في المباراة الماضية البحرين على الكويت بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما المنتخب العراقي تعادل مع المنتخب اليمني سلبيًا.

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