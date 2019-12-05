اونلاين | «يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية

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يواجه منتخب العراق نظيره منتخب البحرين، ضمن منافسات نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24» في استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، اليوم الخميس.

يأتي المنتخب العراقي في صدارة المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي بسبع نقاط جمعها من فوزين وتعادل وحيد أمام اليمن.

أما منتخب البحرين فتأهل كثاني المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، من فوز وحيد على منتخب الكويت في الجولة الثالثة والأخيرة والذي قاده للتأهل، وتعادل أمام عمان وخسارة أمام المنتخب السعودي متصدر المجموعة.

في المباراة الماضية فاز البحرين على الكويت بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما المنتخب العراقي تعادل مع المنتخب اليمني سلبيًا.

المباراة تعد مواجهة مصيرية بين «أسود الرافدين» والمنتخب البحريني، حيث إن المنتخب العراقي من أقوى المرشحين للظفر بلقب «خليجي 24».

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي

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تقام مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي، في تمام الساعة 16:00بتوقيت القاهرة و17:00بتوقيت مكة المكرمة و14:00بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي

تذاع مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي، على قناتي beIN Sports HD وAlkass Two HD، وAlkass One HD.

ملعب مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي

تقام مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي، على أرضية ملعب «عبد الله بن خليفة» بنادي الدحيل.

معلقو مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي

يعلق على مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي، سمير اليعقوبي وأحمد الطيب وحفيظ دراجي.