اونلاين | «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش العراق NOW جول البحرين

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة عصر اليوم الخميس، 5-12-2019، مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 24) حيث تبدأ المواجهات بلقاء العراق والبحرين في تمام الرابعة والنصف بتوقيت مصر، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وسط ترقب كبير من جمهور الكرة العراقية بعد الأداء المثالي لفريقهم في مرحلة دور المجموعات، حيث لم يتعرض لأي خسارة.

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تقام المباراة على ستاد جاسم بن حمد التابع لنادي السد القطري قبل ثلاثة ساعات ونصف من المباراة الثانية في نصف نهائي خليجي 24 التي ستجمع قطر بالسعودية على ملعب ستاد الجنوب التابع لنادي الوكرة.

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واستعان منتخب البحرين بخدمات المنتخب السعودي لتحقيق هذا التأهل، حيث فازت السعودية على سلطنة عمان بثلاثة أهداف لهدف، ويدين منتخب البحرين بالكثير لمهاجمه البرازيلي المُجنس “تياجو فيرنانديز” الذي سجل ثنائية في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة الكويت في الجولة الأخيرة، وهي الثنائية التي ساهمت في تفوق البحرين على عُمان في مجموع الأهداف،رابط مشاهدة مباراة البحرين ضد العراق بث مباشر كورة ستار يلا شوت البحرين بث مباشر البحرين ضد العراق اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، يلا شوت yalla shoot kora live العراق دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة البحرين ضد العراق كورة اون لاين، بث مباشر البحرين KORA GOAL يلا شوت العراق بث مباشر مباراة البحرين ضد العراق kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة kora liveبث مبارة البحرين ضد العراق يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة العراق اليوم بث مباشر يلا شوت.