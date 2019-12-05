رياضة | معسكر مغلق لبيلا في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معسكر مغلق لبيلا في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويدخل بيلا المباراة المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الأوليمبي، المركز التاسع برصيد 4 نقاط.
وسبق للأوليمبي، خوض 6 مباريات، حقق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل مثلها، وتلقى 4 هزائم، وأحرز الفريق هدفين وسكن مرماه، 5 أهداف.
كما لعب بيلا 6 مباريات، حقق خلالهم 3 تعادلات، وتلقى 3 هزائم،، وسجل الفريق هدفين وسكن مرماه 5 أهداف.
ترتيب المجموعة الثالثة
1- غزل المحلة 14 نقطة
2- دمنهور 14 نقطة
3- فاركو 12 نقطة
4- الرجاء 12 نقطة
5- دكرنس 11 نقطة
6- أبو قير 9 نقاط
7- بلدية المحلة 9 نقاط
8- المنصورة 7 نقاط
9- الأوليمبي 4 نقاط
10- الحمام 4 نقاط
11- بيلا 3 نقاط
12- المالية 3 نقاط