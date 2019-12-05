رياضة | سيناريو جينراسيون يعود من جديد.. بطل أنجولا مباراتنا مع الزمالك على استاد السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناريو جينراسيون يعود من جديد.. بطل أنجولا مباراتنا مع الزمالك على استاد السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤولو أول أغسطس الأنجولي أن تدريباته ستكون بالقاهرة بالقاهرة، بداية من اليوم الخميس، باستاد السلام، في السابعة مساءً، استعدادا لمواجهة مضيفه الزمالك المصري، بعد غد السبت.

وسيتواجه الفريقان ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في دوري أبطال إفريقيا.

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وصرح مسئولي أول أغسطس في تصريحات صحفية ، لم يتلقوا إخطارا حتى الآن، بنقل المباراة من ملعب السلام للدفاع الجوي، كما أعلن الزمالك في وقت سابق.

يذكر أن الأهلي حصل أمس على حقوق انتفاع استاد السلام، لمدة 25 عاما، حيث سيصبح اسمه "استاد الأهلي".

ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الأولى بدوري الأبطال، بعد هزيمته أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي، في الجولة الأولى، بينما يأتي أول أغسطس في المركز الثاني، بالتساوي مع زيسكو الزامبي.