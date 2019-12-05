رياضة | غياب صلاح أمام إيفرتون يثير دهشة الجماهير .. وكولوب يرد بالأسباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب صلاح أمام إيفرتون يثير دهشة الجماهير .. وكولوب يرد بالأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار غياب النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول متصدر الدورى الإنجليزي، أمام فريق إيفرتون، الدهشة والتساؤلات، خاصة من المصريين مشجعي الفريق الإنجليزي الذي أصبح الأكثر متابعة بمصر والدول العربية.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إن ما حققناه كان جيدًا حقًا بالنظر إلى الظروف التي صنعتها بنفسي إلى حد كبير، مع التغييرات التي أجريتها في التشكيل، حيث تم إجراء 5 تغييرات في التشكيل الأساسي.

وأوضح "كلوب"، أنه ربما كانت التغيرات تؤدي إلى بعض المشاكل، ولكن لم نر أيًا منهم، كما انه لم يكن بعض الناس سعداء بذلك قبل مباراة مثل الديربي، ولكن كان لابد من فعل ذلك، فكان من المتوقع أن تكون مباراة قوية للغاية وكنا في حاجة إلى لاعبين جدد قدر الإمكان.

وأشار إلى أن ما صنعه الأولاد في هذه المباراة الصعبة كان شيئًا استثنائيًا، سجلنا أهدافًا مذهلة، كان علينا القتال، بعض الأشياء لم تنجح دفاعيًا، كنت على ما يرام عندما كانت النتيجة 4-1، ولم أكن على ما يرام عندما أصبحت 4-2، لقد كانت مباراة مكثفة، لكننا سيطرنا عليها مرة أخرى، وسجلنا هدفًا خامسًا رائعًا ونفذنا المهمة، كل ذلك كان جيدًا.

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الجدير بالذكر، أن الريدز فاز بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة عشر، أجرى كلوب الكثير من التغييرات في التشكيل الأساسي حيث دفع بشيردان شاكيري وديفوك أوريجي بدلًا من محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، وشارك الأخير كبديل بعد ذلك في الشوط الثاني، وظل صلاح يشاهد المباراة على دكة البدلاء.

وفي تعليق لأحد مهاجمي إنجلترا السابقين "بيتر كراوتش"، عن غياب محمد صلاح في مباراة أمس الأربعاء أمام إيفرتون، قال "أتفهم شعور صلاح بعدم السعادة بالجلوس على مقاعد البدلاء"، مضيفا أنه عندما كان منتخب إنجلترا يواجه أندورا كنت أغضب لأنني لست في الملعب.

وكان "صلاح"، غاب عن لقاء مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة في الكاحل، فيما جلس على مقاعد البدلاء أمام كريستال بالاس في الجولة 13 بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي تجددت في لقاء مانشستر سيتي.

وبشكل عام ظهر الدولي المصري في 19 مباراة مع الريدز هذا الموسم سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5، ولم يحتج ليفربول سوى لـ 45 دقيقة ولم يتأثر بجلوس صلاح وروبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء، من أجل حسم الدربي لصالحه، ورفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة محافظا على انطلاقته وعدم الهزيمة في مباراة بـ14 انتصارا وتعادل وحيد، أما إيفرتون فواصل هزائمه وتراجع مركزا ليصبح في المركز الـ18 برصيد 14 نقطة.

