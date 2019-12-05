رياضة | وزير الشباب والرياضة يضع حجر الاساس لنادي ارمنت الرياضي بالاقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يضع حجر الاساس لنادي ارمنت الرياضي بالاقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بوضع حجر الأساس لنادي ارمنت الرياضي بمحافظة الأقصر.

اشار صبحي الي ان انشاء النادي في مدينة ارمنت، يهدف الي تطوير المنطقة والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لسكان المنطقة، وايضا العمل علي استقطاب الشباب لممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة بالمحافظة.

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الجدير بالذكر انه تم تخصيص الارض بقرار السيد رئيس الوزراء، بمساحة ٨٧٢٠ متر مربع

والذي سيتكون من مبني اداري وملعب كرة قدم، حيث تم اعتماد مبلغ ٢ مليون و٤٠٠ الف جنيه من وزارة الشباب والرياضة لانشاء المبني الاداري

حضر وضع حجر الاساس الدكتور محمد عبد القادر نائبا عن السيد محافظ الاقصر، والاستاذ حفني بركات وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة يقوم اليوم بجولة في محافظة الأقصر، يتخللها حضور احتفالية مشروع قيم وحياة.