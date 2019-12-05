عمرها 62 عاما.. مهوسة جوزيه مورينيو ترسم له 38 وشما على جسدها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت سيدة بريطانية تدعى فيف بوديكوت، وقد وشمت كل جسدها بصور للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفريق توتنهام الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية” قالت الجدة فيف بوديكوت البالغة من العمر 62 عاما: إنها أكبر مشجعة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بغض النظر عن الفريق الذي يتولى تدريبه، حتى أنها رسمت 38 وشما تحمل صوره بأشكال مختلفة.

فيف وهي مدّرسة بريطانية متقاعدة، تتابع جميع مباريات مورينيو منذ أن أصبح مدربا لمانشستر يونايتد الإنجليزي الإنجليزي، كما أنها أنفقت ألفي جنيه إسترليني على الوشوم التي بدأت تغطي جسدها خلال 3 سنوات فقط، مبدية استعدادها لرسم المزيد في حال حصول مورينيو على مزيد من الألقاب مع فريقه الجديد توتنهام.

Advertisements

أول وشم رسمته فيف لمورينيو كان عام 2017 بعدما تولى تدريب “الشياطين الحمر” عقب إقالته من قيادة تشيلسي.

وعن أسباب حب فيف لمورينيو قالت: هو وسيم، وذكي وأحب كثيرا ما حققه من إنجازات كمدرب، أتمنى لو أصنع له تمثالا، هو أفضل من الجميع بمن فيهم جوسيب جوارديولا، الوحيد الذي يقترب منه ماوريسيو بوتشيتينو، لكنه ليس في نفس مكانة مورينيو.

الجدة تابعت، إن صور المدرب البرتغالي تملأ منزلها وله ركن خاص في المنزل مملوء بكل الأشياء التي يمكن أن تتعلق به.. وتتمنى في المستقبل القريب أن تلتقي بمدربها المحبوب لتبدي له احترامها وإعجابها الشديدين به.