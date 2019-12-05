أحمد حسام «ميدو» يشارك أساطير العالم في مباراة استعراضية بالأهرامات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى النجم المصري أحمد حسام “ميدو” دعوة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”؛ لحضور ندوة لمناقشة مستقبل كرة القدم في أفريقيا، وذلك في السادس من شهر يناير المقبل بجامعة القاهرة.

”ميدو” المدير الفني لفريق مصر المقاصة، سيشارك أيضا بعد المحاضرة في مباراة استعراضية رفقة أساطير الكرة العالمية في منطقة الأهرامات بالجيزة، وذلك قبل السفر في اليوم التالي إلى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لحضور حفل الإعلان عن أفضل لاعب أفريقي في عام 2019.

Advertisements

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” كان قد أعلن عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2019.

القائمة ضمت عشرة لاعبين أبرزهم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني نجمي فريق ليفربول الإنجليزي، إلى جانب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي، والجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

يشار إلى أن محمد صلاح كان قد تُوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي عامي 2017 و2018 بعد تألقه بقميصي روما الإيطالي وليفربول، ويعد أحد أبرز المرشحين للمنافسة على جائزة العام الحالي، إلا أنه ينتظر منافسة شرسة من السنغالي ساديو ماني، بعد المستويات المبهرة التي قدمها الأخير خلال العام.