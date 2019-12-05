جيمس ميلنر يجمع مليون إسترليني في ليلة بحضور نجوم الريدز وزوجاتهم.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك نجوم فريق ليفربول الإنجليزي، في احتفالية نظمتها مؤسسة “جيمس ميلنر” الخيرية، في مدينة مانشستر، لجمع التبرعات لأهداف اجتماعية وإنسانية بشكل سنوي.
جيمس ميلنر - بصفته صاحب المؤسسة الخيرية – ظهر خلال استقباله ضيوفه من النجوم، وعلى رأسهم المدرب الألماني، يورجن كلوب، الذي حضر برفقة زوجته، أولا ساندروك، لتقديم دعمهما المالي لصالح الأعمال الخيرية.
قائد ليفربول، جوردان هندرسون، وأندري روبرتسون، وأليكس تشامبرلين، وترينت ألكساندر أرنولد، وآدم لالانا، تواجدوا أيضا بكامل أناقتهم في الحفل الخيري.
ووفقا لموقع “ليفربول إيكو”، فقد تم جمع التبرعات التي تخطت حاجز المليون جنيه إسترليني، وتم تنظيم مزاد حول فرص الحصول على مباراة تنس رفقة يورجن كلوب، أو الحصول على إجازة وإقامة 5 نجوم في لوس أنجلوس لعدة أيام، أو الفوز بتذاكر الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب The Voice، والاستمتاع بجولة جولف مع لالانا وميلنر
غاب عن الاحتفالية المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، والحارس أليسون بيكر، بسبب تواجدهما في حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، الذي شهد تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب لعام 2019.
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