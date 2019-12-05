والدة ليونيل ميسي: ابني عليه دين ويجب أن يسدده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت سيليا كوكيتيني، والدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، نحن نعلم أن ميسي لديه دين للأرجنتين، ونحن نخبره بذلك.

والدة قائد منتخب التانجو اضافت خلال تصريحات لها نقلتها شبكة “سي إن إن”: “من لا يتمنى تحقيق لقب كأس العالم أو كوبا أمريكا”.

سيليا كوكيتيني أبدت دهشتها بحصول نجم برشلونة على الكرة الذهبية السادسة في تاريخه، ليصبح الأكثر تتويجا باللقب.. وقالت: أنا دائما متحمسة لما يقوم به ليو، لا يكف عن مفاجأتنا كل يوم لما يصل إليه من إنجازات.

Advertisements

وعن تتويجه بالكرة الذهبية السادسة قالت سيليا: أنا سعيدة للغاية، لم نتوقع التتويج بها واعتقدت أن الكرة الذهبية الخامسة هي الأخيرة له في مشواره.

وأبدت غضبها من الحديث عن انتقادات ميسي في الأرجنتين قائلة: هذا حقا يؤلمني، لأنه يمكنكك أن تنتقد دون إهانة وتجريح أو سخرية منه.

يشار إلى أن ليونيل ميسي كان قد توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عن عام 2019، وجاء في المركز الثاني مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، وحل ثالثا كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنوس.