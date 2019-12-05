كيف هنأ رئيس الأرجنتين النجم ليونيل ميسي على فوزه بالكرة الذهبية؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى النجم ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، تهنئة خاصة من رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، على الفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مشواره.

الرئيس الأرجنتيني ماكري كتب تغريدة على حسابه الشخصي بموفع التديونات القصيرة “تويتر” قال فيها: كل التهاني لليونيل ميسي على الكرة الذهبية الجديدة، إنه فخر وطني بكل هذا القدر من الموهبة والجهد والتواضع.

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التوقعات كانت في صالح قائد منتخب الأرجنتين الملقب بـ”البرغوث” والبالغ من العمر 32 عاما، للفوز بالكرة الذهبية، وهكذا أصبح أول لاعب يفوز بهذه الجائزة ست مرات، متفوقا على غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي نالها خمس مرات.

ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة الإسباني، لم يخيب كافة ترشيحات الخبراء والمحللين، وحصد بالفعل جائزة الكرة الذهبية “البالون دور” للمرة السادسة في مشواره الكروي.. وتفوق بهذه الجاهزة على غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصد 5 كرات ذهبية.

النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، جاء في المركز الثاني، ثم كريستيانو رونالدو ثالثا.