شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية: تريزيجيه أصبح معتادًا على «الظهور المفاجئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدثت صحيفة «برمنجهام ميل» البريطانية عن أداء النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، أمس، في مباراة فريقه أستون فيلا أمام تشيلسي، في إطار الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة في خضم تقييمها لـ«تريزيجيه»، والذي حصل على 7/10: «لقد عاد للتشكيل الأساسي في مكان أنور الغازي وسجل هدفًا ليس جميلًا ليعادل النتيجة ويحرز هدفه الثالث على التوالي في آخر ثلاثة مباريات بدأها كأساسي».

وأضافت الصحيفة أن اللاعب المصري كان نشيطًا إلا أنه افتقر الهدوء فيما ظهر أنه ينمي عادة جديدة وهي «الظهور المفاجئ».