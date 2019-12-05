شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لكأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، عن قائمة فريقه المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تنطلق يوم 11 ديسمبر الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وجاء النجم المصري محمد صلاح على رأس القائمة التي ضمت 23 لاعبًا، فيما تعتبر الغيابات الأبرز هي لفابينيو وجويل ماتيب للإصابة.

وجاءت القائمة كالآتي:

أليسون بيكر، فيرجيل فان دايك، جورجينيو فينالدوم، ديان لوفرين، جيمس ميلنر، نابي كيتا، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جو جوميز، أدريان، جوردان هندرسون، أليكس أوكسليد-تشامبرلين، آدم لالانا، أندي لونيرجان، شيردان شاكيري، ريان بريوستر، أندي روبيرتسون، ديفوك أوريجى، كورتيس جونز، ترينت أليكساندر-أرنولد، هارفي إليوت، نيكو ويليامز.