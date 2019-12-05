شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو عن فريق الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني. تشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات الهلال السوداني الأخيرة؛ لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الغد.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بدور المجموعات برفقة أندية الهلال السوداني والنجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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