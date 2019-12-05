شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات إيرانية جسيمة تجبر مدرب منتخبها على فسخ العقد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بروكسل)

أعلن البلجيكي مارك فيلموتس مدرب المنتخب الإيراني لكرة القدم اليوم (الخميس) أنه يتفاوض مع الاتحاد الإيراني للعبة من أجل إيجاد حل لإنهاء العقد الذي يربط بينهما.

وقال فيلموتس في تغريدة على حسابه في تويتر «نحن في مفاوضات بغية إيجاد حل ودي، بعد عدم احترام الالتزامات التعاقدية من طرف الاتحاد الإيراني لكرة القدم وبعد فسخي المبرر لعقدي».

وأكد المدرب السابق للمنتخبين البلجيكي والعاجي فسخ عقده مع الاتحاد الإيراني والذي كان هدد به في تغريدات سابقة.

Advertisements

وكان فيلموتس ندد في 25 نوفمبر الماضي بموقف «لا يطاق» بالنسبة له وجهازه الفني بسبب «انتهاكات تعاقدية جسيمة» من قبل الاتحاد الايراني للعبة.

وكتب فيلموتس وقتها في حسابه على «تويتر»: «الحقيقة هي أن هناك وضعا لا يطاق بالنسبة لطاقمي وأنا شخصيا، بسبب الانتهاكات التعاقدية الجسيمة التي ارتكبها الاتحاد الإيراني لكرة القدم».

وعرفت العلاقة بين الاتحاد الإيراني وفيلموتس، المرتبط بعقد مع المنتخب الإيراني حتى مونديال 2022، أول حالة توتر قبل بضعة أسابيع بعد التأخر في دفع مستحقاته بحسب وكالة الأنباء البلجيكية «بلغا»، ما دفعه إلى التهديد بالاستقالة من المنصب الذي استلمه في مايو الماضي.

ولم تكن مغامرة البلجيكي مع المنتخب الإيراني موفقة كثيرا حتى الآن، إذ أنه وبعد أن استهل التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 بالفوز على هونغ كونغ 2-صفر ثم كمبوديا 14-صفر، سقط أمام البحرين صفر-1 والعراق 1-2، ما جعله قابعا في المركز الثالث ضمن مجموعته الثالثة بفارق 5 نقاط عن الصدارة.