شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر لـ«الخليج 365»: المولد.. باقٍ في «العميد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) أكد لـ«الخليج 365» مصدر مسؤول في نادي الاتحاد عدم صحة الأخبار المتواترة حول توقيع اللاعب فهد المولد لأحد أندية العاصمة. وطمأن المصدر الجماهير الاتحادية بأن اللاعب فهد المولد مستمر مع الفريق لنهاية عقده عام 2022.



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