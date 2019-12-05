شكرا لقرائتكم الأهلى يطمئن على جاهزية محمد هانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمأن الجهاز الفني للأهلي اطمأن على جاهزية محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأحمر لمباراة الهلال السوداني ، بعد مشاركة اللاعب في مران الفريق الجماعي كاملًا أمس.

وكان قد هاني قد اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة النجم الساحلي قبل الأخيرة، وحصل على راحة سلبية من مباراة بني سويف أمس الأول.

ويختتم الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.