شكرا لقرائتكم الوصل الإماراتي يفسد صفقة المستقبل على الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب نادي الوصل الاماراتي من الحصول على توقيع حاتم جميل الشهير بمولر صانع ألعاب نادي المنصورة ومنتخب الشباب والذي تصارع علي خطفه ناديي الأهلي والزمالك قبل هروبه للإمارات.

واستغل مسئولي نادي الوصل تعطل توقيع مولر لنادي الجزيرة الاماراتي بعد قضائه فترة معايشة هناك، لإقناع اللاعب بالتوقيع بشكل رسمي على عقود انتقاله لنادي الوصل خلال الفترة القادمة.

ودخل نادي الزمالك فى مفاوضات مع مسئولو نادى المنصورة للتعاقد مع حاتم جميل لكن ناديه طلب الحصول على 5 ملايين جنيه للاستغناء عن الناشئ وهو ما تم رفضه ليقرر اللاعب السفر إلى الإمارات لقضاء فترة معايشة مع نادي الجزيرة قبل دخول نادي الوصل فى مفاوضات معه لضمه.

وأكد حاتم جميل فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنه فور تعاقده الرسمي مع أي نادي خلال الشهر القادم لن يحصل المنصورة علي أي مقابل مادي إلا لو قام بشكواه للفيفا وصرف مبالغ ماليه نظير المحامي والشكاوي أكثر مما سيحصلون عليها لو تم الحكم لهم بالحصول علي حق رعاية خصوصا أنهم وقفوا أمام مستقبله خلال عروض الأهلي والزمالك ودجله الذين طلبوا ضمه.