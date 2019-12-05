شكرا لقرائتكم المدير المالي للزمالك يكشف تفاصيل عقد حمدي النقاز .. مفاجأة كبري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المدير المالي لنادي الزمالك، تفاصيل عقد حمدي النقاز لاعب الفريق الكروي بعد إعلان الأخير فسخ تعاقده من جانب واحد، بداعي عدم تقاضي مستحقاته المالية فى المواعيد المحددة.

ونشر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مقطع فيديو عبر الموقع الرسمي، للكشف عن تفاصيل أزمة حمدي النقاز، مستعينا بالمدير المالي للنادي الأبيض للكشف عن حقيقة مستحقات اللاعب المتأخرة.

Advertisements



عقد حمدي النقاز مع الزمالك

وكشف المدير المالي للزمالك، أن عقد حمدي النقاز لمدة 4 سنوات والموسم الحالي هو الثالث فى العقد، وفيما يخص مستحقاته المالية وفقا للعقد يحق للاعب تقاضي مستحقاته على دفعات فى شهر أغسطس الماضي ويناير المقبل وإبريل القادم.

وأوضح المدير المالي للزمالك أن حمدي النقاز تقاضي دفعة شهر أغسطس فى موعدها وتقاضي دفعة شهر يناير مبكرا والدفعة القادمة له يحق سدادها يوم 1 إبريل القادم وبالتالي ليس له أى أموال لدي النادي.