شكرا لقرائتكم فيفا يشترط عدم تعارض تعديلات لائحة اتحاد الكرة مع قانون الرياضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، شرطا لتطبيق التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة ، بضرورة ألا تتعارض هذه التعديلات مع قانون الرياضة في مصر وكذلك لوائح الفيفا، قبل إجراء أى تعديلات.

كانت لجنة إدارة أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني ، قد استقبلت سارة ساليمون من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التقارير الدورية لعمل اللجنة وفق التكليفات المحددة لها من الفيفا وفي مقدمتها مناقشة الخطوط العريضة للائحة النظام الأساسي للاتحاد الجاري العمل على وضعها بما يتماشى مع لائحة الاتحاد الدولي و قانون الرياضة المصري.

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وحضر الاجتماع جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة و محمد فضل و أحمد عبد الله وسحر عبد الحق أعضاء اللجنة، إضافة إلى وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي وحسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد .

جاء اللقاء في بداية سلسلة اجتماعات ستعقد بهذا الشأن ، فيما انتهت الجلسة الأولى التي استمرت نحو 9 ساعات إلى السماح لأندية جديدة للمشاركة في نشاط الاتحاد من أجل تحقيق هدف زيادة قاعدة الممارسة فقط دون اكتساب مزايا أخرى قد تتطلب اشتراطات مهمة سيتم مناقشتها لاحقا وفق اللوائح الجديدة التي وضعتها الفيفا.