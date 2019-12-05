شكرا لقرائتكم وكيل حمدي النقاز : اتنصب عليا فى 132 ألف دولار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نبيل أبو زيد وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك، أن اللاعب لم يلتزم بسداد مستحقاته المالية بعد انتقاله لصفوف القلعة البيضاء منذ موسمين رغم وجود عقد وكالة رسمي بينهما.

قال نبيل أبو زيد خلال مقطع فيديو نشره مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، للكشف عن تفاصيل أزمة حمدي النقاز، أن عقد الوكالة يقضي على تقاضيه 142 ألف دولار من حمدي النقاز وهي نسبة 10% من إجمالي عقده مع الزمالك، لكن اللاعب لم يسدد له سوي 10 آلاف دولار فقط وأمتنع عن سداد باقي المبلغ.

وأضاف نبيل أبو زيد أنه قام بشكوي حمدي النقاز رسميا ولكن نادي الزمالك تدخل وطالبه بالصبر على اللاعب حتي لا يتعرض للإيقاف المحلي والدولي ولكن حتى الآن لم يحصل على مستحقاته واللاعب يمتنع عن السداد.