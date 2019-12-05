شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بعد تأكيد قرار إيقاف اتحاد رفع الأثقال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بيانا رسميا ردا على قرار المحكمة الرياضية بتأكيد قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وإيقاف الاتحاد المصري لعامين وحرمانه من المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وكانت لجنة العقوبات المستقلة في الإتحاد الدولي لرفع الأثقال قد أصدرت في سبتمبر الماضي قراراتها بإيقاف الإتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة في الأنشطة الدولية، مع تغريم الإتحاد المصري مبلغ مائتي ألف جنيه.

وجاء نص البيان كالتالى ..

بسم الله الرحمن الرحيم

من منطلق حرص اللجنه الأولمبية المصرية على الشفافية واطلاع الرأي العام أولا بأول على كافة الامور والمستجدات بخصوص ازمة ايقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

فقد صدر مساء اليوم الموافق ٤ / ١٢ / ٢٠١٩ حكم محكمة التحكيم الرياضي الدولي ( الكاس) برفض الطعن المقدم من اللجنة الأولمبية المصرية، وتأييد قرار لجنة العقوبات المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

وفي ضوء هذا الحكم غير المتوقع وغير المنطقي نود التأكيد على الآتي:

أولا:

أن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ( النادو) والقانونيين المعنيين لهذه القضية قد قاموا باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحل هذه الازمة ، وبالرغم من صدور هذا الحكم غير المتوقع فإننا لم ولن نيأس أو نستسلم ، ولن نترك حق مصر وابطالها.

ثانياً:

نؤكد للجميع أن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع المعنيين بالأمر لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا القرار الجائر الصادر من اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال والذي لن يزيدنا إلا إصرارا وتمسكا بحق مصر وابطالها الكبار. ،

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وجاري حاليا العمل على بحث حيثيات حكم محكمة التحكيم الرياضي الدولي والاجتماع مع أحد المحامين السويسريين تمهيدا للطعن ببطلان الإجراءات الخاصة بالقضية أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وقرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الذي نال من حق مصر وابطالها، حيث صدر قرار العقوبة بإيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال من لجنة غير مختصة تم تشكيلها بعد حدوث الواقعة باكثر من عامين، واصدرت اللجنة المزعومة قرار العقوبة بعد أكثر من ثلاثة أعوام من حدوث الواقعة وهو ما يبين مدى الظلم الذي لحق برياضي مصر من أبطال رفع الأثقال ، خاصة وأن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سيعقد اجتماع عاجل صباح يوم الخميس ٥ / ١٢ /٢٠١٩ لبحث اختصاص هذه اللجنة المستقلة التي فرضت العقوبة وبحث مدي استمراريتها من عدمه،، فكيف للجنه تشكلت أن تبحث في وقائع بأثر رجعي في تاريخ سابق لتاريخ تشكيلها باكثر من عامين وتفرض عقوبة إيقاف الاتحاد لمدة عامين بعد مرور ثلاثة أعوام من تاريخ الواقعة، ولو كانت نفذت هذه العقوبة وقت ثبوت الواقعة لكانت انتهت من عام ولم يحرم على أثرها لاعبين لا ذنب لهم من التأهل للاولمبياد.

ثالثا:

نؤكد أنه في ضوء ما حققته الرياضه المصرية في الاونه الأخيرة من نجاحات وإنجازات والتوقعات بزيادة عدد اللاعبين المؤهلين والبعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ باكثر من ٥٠% من البعثة المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية السابقة ريو دي جانيرو 2016. بالإضافة لسير المنظومة الرياضية بشكل جيد والعمل على تطويرها بشكل مستمر من خلال المتابعة الدائمة من معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي،والعمل على إعداد وتأهيل كوادر جديدة لإدارة الرياضة في المستقبل القريب والبعيد والتأكد من الوصول بامكانيتهم في الإدارة الرياضية لمتطلبات الإدارة الرياضية الحديثة والسليمة.

وعليه فنؤكد أن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة لم ولن يتوانو عن اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاسبة كل من تسبب أو قصر أو كان له يد في هذا الشأن من بدايته واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة حياله أيا من كان حفاظا على الرياضة المصرية وتطويرها ورفعتها دائما.

وسنظل نعمل جاهدين على الحفاظ على أبطال مصر وأبنائها المخلصين امثال البطل المصري محمد ايهاب الذي اجتهد كثيرا وكثيرا وقدم للشباب المصري النموذج المثالي في الانتماء والوطنية ونموذج الرياضي الكامل، ومصر لن تترك أبنائها وستظل بجانبه والجميع داعمين له في اعداداه وتجهيزه للاستفادة من خبراته في الرياضة بصفة عامه وبكل فروعها، وايضا البطل المصري ايهاب عبد الرحمن بطل مصر في ألعاب القوى وبطل العالم السابق في رمي الرمح والذي نسعى حاليا في كل السبل لحل أزمته ورفع الايقاف عنه تمهيدا لخوضه منافسات التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠والذي نأمل منه تحقيق ميدالية لمصرنا الغاليه.

ومن جانب آخر نود التأكيد للجميع أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعلم مدى حرص وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على اتباع الخطط الفنية والمنهج العلمي السليم في الإعداد لأبطالنا الرياضيين، ونؤكد على عدم تأثر خطة الإعداد والتأهيل لابطال مصر في مختلف الألعاب والحرص الدائم والمتابعة المستمرة على تذليل العقبات والتغلب على كافة التحديات التي تواجه المنظومة الرياضيه المصرية ونعمل بجد واجتهاد توفير كافة المتطلبات وتقديم كل الرعاية المادية والفنية والطبية والنفسية للابطال المصريين استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية

املين أن يوفقنا الله جمعيا ويوفق ابطالنا لما فيه الخير لمصرنا الغاليه.