أحمد فتحى: اخلق من نفسك شيئا يصعب تقليده.. الحياة ليست طويلة...

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جدة - عمرو شويل نشر أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي، تغريدة غير واضحة عبر حسابه الشخصي على تويتر للمرة الثانية ولليوم الثانى على التوالى دون أن يكون هناك تفسير واضح، وإن كان البعض راح ليفسر سبب الغموض لأزمته فى مسألة تجديد عقده مع النادى والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى .

جدير بالذكر أن مسئولى الأهلي استقروا على تجديد عقد أحمد فتحي لمدة موسم مع تعديل القيمة المادية المدونة في عقده، خاصة وأن قيمة عقده الأخير لم تتجاوز حاجز الـ3 ملايين جنيه، مع الوضع في الاعتبار أن اللاعب المُلقب بالجوكر يقدم مستوى استثنائيا مع الفريق الأحمر هذا الموسم، وهو الذى ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي ناد آخر خلال الميركاتو الشتوي القادم، وفقا للوائح الفيفا التي تتيح لأى لاعب التوقيع لنادي آخر دون إذن ناديه الحالي قبل نهاية عقده بـ 6 شهور.