ستاد الأهلي يستضيف مباراة الزمالك وأول أغسطس فى دوري الأبطال...

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وقال المصدر أن اتحاد الكرة لم يتلق أى موافقات أمنية بإقامة مباراة الزمالك وبطل أنجولا بدورى أبطال افريقيا باستاد الدفاع الجوى إلى جانب تأخر المهلة الخاصة بإخطار الاتحاد الأفريقى والنادى الأنجولى بتغيير الملعب قبل اللقاء بـ10 أيام، وهو ما يصعب نقل اللقاء من استاد السلام تجنباً لعدم تكرار أزمة مباراة الزمالك أمام جينيراسيون بطل السنغال الذى رفض مواجهة الزمالك بسبب نقل المباراة بعد انتهاء المهلة الأصلية لتغيير الملعب.
كان الزمالك قد نقل مباراته أمام جينيراسون بطل السنغال إلى استاد برج العرب، بينما تمسك الفريق السنغالى بلعبها باستاد بتروسبورت الملعب المحدد مسبقا للقاء، قبل أن تحدث أزمة ويذهب الزمالك لبرج العرب ويبقى فريق جينيراسيون فى بتروسبورت، ويتم تأجيل اللقاء ويصدر الكاف قرار بإقامته مجدداً باستاد برج العرب بعد أزمة استمرت عدة أيام ويفوز الزمالك ويتأهل لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
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