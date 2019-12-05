شكرا لقرائتكم فايلر يعقد محاضرة فيديو مع اللاعبين استعدادا للهلال السودانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر، عقد محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم الخميس، داخل معسكر الفريق، استعدادًا لمواجهة الهلال السودانى، وتشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات الهلال السودانى الماضية وآخرها لقاء بلاتينيوم الزيمبابوى فى الجولة الأولى لدور المجموعات بطولة الأبطال، الذى فاز فيه الهلال بهدفين لهدف لرصد نقاط القوة والضعف فى صفوفه .

ويختتم الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقى الأهلى مع الهلال فى التاسعة من مساء غد الجمعة، باستاد السلام فى المجموعة الثانية بدور المجموعات رفقة أندية الهلال السودانى والنجم الساحلى وبلاتينيوم الزيمبابوى.

Advertisements

ويبدأ الأهلى مرانه الرئيسى فى الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادا للمباراة.