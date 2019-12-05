شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولي للجودو يوافق على مشاركة 6 مصريين ببطولة جراند سلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تمت الموافقة على مشاركة نفس اللاعبين فى بطولة جراند سلام بدوسلدورف ، بألمانيا ، و كذلك المعسكر الذى يليها ، فى الفترة من 20 الى 28 فبراير المقبل .
ومن المقرر أن يتحمل الاتحاد الدولى تذاكر السفر و الإقامة لعدد 6 لاعبين و المدير الفنى فى البطولتين والمعسكر .
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