شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يؤكد انفراد "الخليج 365" بشأن دفع القسط الأول بعقد النقاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعرض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، وهو العقد الذي انفرد ينشره موقع "الخليج 365"، بالأمس والذى جاء فيه إن العقد المبرم بين الطرفين ينقسم إلى أربعة دفعات مُستحقة الدفع فى أشهر أغسطس الماضى، ويناير وإبريل ويوليو المقبلين.

وكشف العقد الذي نشره الخليج 365 أن النقاز حصل على 212 ألف دولار حتى اللحظة الجارية من الزمالك ويقضى القسط الأول فى عقده على حصوله على 137 ألف دولار، ويحق له نفس القيمة المالية فى القسط الثانى فى شهر يناير وبحصوله على 212 ألف دولار يكون قد حصل على جزء كبير من مستحقاته قبل موعد القسط القادم فى شهر يناير، وهو ما أكده رئيس نادى الزمالك بأن أول دفعة مستحقة للنقاز فى شهر أبريل القادم كما قام مرتضى منصور باستعراض العقد الذى نشره "اليوم السابع" فى فيديو بثه على الموقع الرسمى لنادى الزمالك.

وهاجم مرتضى منصور، النقاز، لما فعله مع نادى الزمالك بقيامه بفسخ التعاقد من طرف واحد حيث وجه رسالة شديدة اللهجة له قائلاً:"هذا رد الجميل مقابل وقوفنا جانبك فى كل المواقف؟!، ما فعلته نفس موقف كهربا والأهلى لا يستطيع ضمه.. وإنت خائن للزمالك وأنا من قمت بإيقاف تحركات نبيل أبو زيد وكيلك السابق بعدما كان يتجه لإيقافك لعدم سدادك مستحقاته بعدما سددت له 10 آلاف دولار فقط وله 132.500 ألف دولار ولم تسدد تلك المستحقات وسددنا جزء منها بالنيابة عنك وسنخصمها منك ويستطيع شكواك الآن وإيقافك".