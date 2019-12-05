شكرا لقرائتكم مرتضي منصور عن انتقال كهربا للأهلي : الواحدة مينفعش تتجوز مرتين مع بعض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاود مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، الهجوم على محمود كهربا، لاعب الفريق السابق ونادي أفيس البرتغالي حاليا، بعد الأنباء الخاصة باقتراب انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

قال مرتضي منصور فى مقطع فيديو نشره عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن كهربا هربان من القلعة البيضاء ويشارك فى المباريات بعد إصدار بطاقة دولية مؤقتة فكيف ينتقل لنادي آخر ويحصل على بطاقة مؤقتة جديدة، قائلا : "الواحدة مينفعش تتجوز مرتين مع بعض".

أضاف مرتضي منصور، أن عقد كهربا مع نادي الزمالك معتمد بشكل رسمي من اتحاد الكرة، وعندما طلب النادي البرتغالي البطاقة الدولية للاعب، رفض مسئولو الجبلاية إرسالها لارتباطه بعقد مع الزمالك وهو ما يؤكد صحة موقف النادي الأبيض.