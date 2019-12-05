شكرا لقرائتكم أول أغسطس الأنجولى يؤدى مرانه الأول على استاد الأهلى استعدادا بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى الزمالك لتعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، والتى جعلته فى المركز الرابع بالمجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، فيما تصدر مازيمبى المجموعة ويتواجد فى المركز الأول بثلاثة نقاط، بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.
ووصل أول أغسطس بطل أنجولا إلى القاهرة، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الزمالك على أن يخوض مرانه على ستاد الأهلى فى السابعة من مساء اليوم الخميس كما وصل طاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة إلى القاهرة استعدادا لعقد الاجتماع الفنى وإدارة اللقاء القادم بين الزمالك وبطل أنجولا .
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