شكرا لقرائتكم مرتضي منصور : حمدي النقاز كداب ونصاب وطلعته من القسم بعد ما عيط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أزمة كبري بين الزمالك وحمدي النقاز



شن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، هجوما شرسا تجاه حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الكروي، بعد إعلان الأخير فسخ تعاقده من جانب واحد، بداعي عدم تقاضي مستحقاته المالية فى المواعيد المحددة.

قال مرتضي منصور فى مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للزمالك، أن حمدي النقاز كداب ونصاب وليس له أى أموال لدي القلعة البيضاء، مستعينا بالمدير المالي للنادي الأبيض للكشف عن حقيقة مستحقات اللاعب المتأخرة.

وواصل مرتضي منصور الهجوم على حمدي النقاز مشددا على أن اللاعب تم القبض عليه فى شهر مايو الماضي وتم تحرير محضر ضده وبعد بكائه داخل القسم قام بالتوجه إليه وإخراجه كما لبي طلبه بإلحاق نجلته بمدرسة خاصة فى مصر.