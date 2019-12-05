شكرا لقرائتكم فيفا: عمولات وكلاء الأعمال زادت عن نصف مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الأربعاء، أن عمولات وكلاء اللاعبين بلغت 654 مليون دولار هذا العام، بزيادة 19.3% عن العام الماضي.

وأشار فيفا إلى أن وكيلا واحدا على الأقل شارك في 3557 عملية انتقال من إجمالي 17 ألف عملية تمت حتى الآن في العام الحالي، مضيفا أن 80% من إجمالي عمولات الوكلاء جاءت من أندية إيطاليا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال.

وفي كرة القدم للسيدات، أوضح فيفا أن وكيلا واحدا على الأقل شارك في 242 عملية انتقال في العام الحالي حتى الآن، رغم أن رسوم الوكلاء المدفوعة "ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف" عن العام الماضي.