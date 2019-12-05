فيديو جراف.. ماذا قدم كارتيرون فى 52 مباراة مع الفرق المصرية قبل الزمالك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو الزمالك أزمة المدير الفنى للقلعة البيضاء، بعد تراجع مستوى الفريق محلياً وأفريقياً فى الفترة الأخيرة، لتتم إقالة ميتشو مدرب الفريق وتعيين باتريس كارتيرون المدير الفنى الأسبق للأهلي. كارتيرون ليس غريباً على الفرق المصرية، حيث سبق وتولى الفرنسى مسئولية تدريب وادى دجلة والنادى الأهلي. الخليج 365 يرصد فى الفيديو التالى مسيرة الفرنسى مع الفرق المصرية: Advertisements ـ خاض كارتيرون 52 مباراة 31 لقاء مع وادى دجلة و 21مع الأهلى. ـ فاز كارتيرون فى 27 مباراة 15 مع وادى دجلة و12 مع الأهلي. ـ تعادل كارتيرون فى 15 مباراة 9 مع وادى دجلة و6 مع الأهلي. ـ خسر كارتيرون فى 10 مباريات 7 مع وادى دجلة و3 مع الأهلي. سجلت فرق كارتيرون 75 هدفا 37 مع وادى دجلة و38 مع الأهلي. ـ استقبلت دفاعات كارتيرون 50 هدفا 29 مع وادى دجلة و 21مع الأهلي.

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