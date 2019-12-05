شكرا لقرائتكم خبر عن مُنافس الزمالك يخوض أول مران على استاد الأهلى بعد الوصول إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض أول أغسطس الأنجولى مرانه الأول فى القاهرة اليوم على استاد الأهلى "السلام سابقاً"، استعداداً لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمع بينهما بعد غد السبت، بالجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك لتعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، والتى جعلته فى المركز الرابع بالمجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، فيما تصدر مازيمبى المجموعة ويتواجد فى المركز الأول بثلاثة نقاط، بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.

ووصل أول أغسطس بطل أنجولا إلى القاهرة، اليوم، استعدادا لمواجهة الزمالك على أن يخوض مرانه على ستاد الأهلى فى السابعة من مساء اليوم الخميس كما وصل طاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة إلى القاهرة استعدادا لعقد الاجتماع الفنى وإدارة اللقاء القادم بين الزمالك وبطل أنجولا.