شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تبرئ نفسها من حرمان الأثقال من أولمبياد طوكيو 2020 فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة الاولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بياناً رسمياً بعد قرار المحكمة الرياضية بتأكيد قرار الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصرى لعامين وحرمانه من المشاركة فى أولمبياد طوكيو.

وكانت لجنة العقوبات المستقلة فى الاتحاد الدولى لرفع الأثقال قد أصدرت فى سبتمبر الماضى قراراتها بإيقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى الأنشطة الدولية، مع تغريم الاتحاد المصرى مبلغ مائتى ألف جنيه.

وجاء نص البيان كالتالى ..

بسم الله الرحمن الرحيم

من منطلق حرص اللجنه الأولمبية المصرية على الشفافية واطلاع الرأى العام أولا بأول على كافة الامور والمستجدات بخصوص ازمة ايقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال من قبل الاتحاد الدولى لرفع الأثقال.

فقد صدر مساء اليوم الموافق ٤ / ١٢ / ٢٠١٩ حكم محكمة التحكيم الرياضى الدولى ( الكاس) برفض الطعن المقدم من اللجنة الأولمبية المصرية، وتأييد قرار لجنة العقوبات المستقلة التابعة للاتحاد الدولى لرفع الأثقال.

وفى ضوء هذا الحكم غير المتوقع وغير المنطقى نود التأكيد على الآتي:

أولا:

أن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ( النادو) والقانونيين المعنيين لهذه القضية قد قاموا باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحل هذه الازمة، وبالرغم من صدور هذا الحكم غير المتوقع فإننا لم ولن نيأس أو نستسلم، ولن نترك حق مصر وابطالها.

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ثانياً:

نؤكد للجميع أن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها معالى الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجميع المعنيين بالأمر لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام هذا القرار الجائر الصادر من اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد الدولى لرفع الأثقال والذى لن يزيدنا إلا إصرارا وتمسكا بحق مصر وابطالها الكبار.،

وجارى حاليا العمل على بحث حيثيات حكم محكمة التحكيم الرياضى الدولى والاجتماع مع أحد المحامين السويسريين تمهيدا للطعن ببطلان الإجراءات الخاصة بالقضية أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وقرار الاتحاد الدولى لرفع الأثقال الذى نال من حق مصر وابطالها، حيث صدر قرار العقوبة بإيقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال من لجنة غير مختصة تم تشكيلها بعد حدوث الواقعة باكثر من عامين، واصدرت اللجنة المزعومة قرار العقوبة بعد أكثر من ثلاثة أعوام من حدوث الواقعة وهو ما يبين مدى الظلم الذى لحق برياضى مصر من أبطال رفع الأثقال، خاصة وأن الاتحاد الدولى لرفع الأثقال سيعقد اجتماع عاجل صباح يوم الخميس ٥ / ١٢ /٢٠١٩ لبحث اختصاص هذه اللجنة المستقلة التى فرضت العقوبة وبحث مدى استمراريتها من عدمه،، فكيف للجنه تشكلت أن تبحث فى وقائع بأثر رجعى فى تاريخ سابق لتاريخ تشكيلها باكثر من عامين وتفرض عقوبة إيقاف الاتحاد لمدة عامين بعد مرور ثلاثة أعوام من تاريخ الواقعة، ولو كانت نفذت هذه العقوبة وقت ثبوت الواقعة لكانت انتهت من عام ولم يحرم على أثرها لاعبين لا ذنب لهم من التأهل للاولمبياد.

ثالثا:

نؤكد أنه فى ضوء ما حققته الرياضه المصرية فى الاونه الأخيرة من نجاحات وإنجازات والتوقعات بزيادة عدد اللاعبين المؤهلين والبعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ باكثر من ٥٠% من البعثة المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية السابقة ريو دى جانيرو 2016. بالإضافة لسير المنظومة الرياضية بشكل جيد والعمل على تطويرها بشكل مستمر من خلال المتابعة الدائمة من معالى وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي،والعمل على إعداد وتأهيل كوادر جديدة لإدارة الرياضة فى المستقبل القريب والبعيد والتأكد من الوصول بامكانيتهم فى الإدارة الرياضية لمتطلبات الإدارة الرياضية الحديثة والسليمة.

وعليه فنؤكد أن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة لم ولن يتوانو عن اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاسبة كل من تسبب أو قصر أو كان له يد فى هذا الشأن من بدايته واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة حياله أيا من كان حفاظا على الرياضة المصرية وتطويرها ورفعتها دائما.

وسنظل نعمل جاهدين على الحفاظ على أبطال مصر وأبنائها المخلصين امثال البطل المصرى محمد ايهاب الذى اجتهد كثيرا وكثيرا وقدم للشباب المصرى النموذج المثالى فى الانتماء والوطنية ونموذج الرياضى الكامل، ومصر لن تترك أبنائها وستظل بجانبه والجميع داعمين له فى اعداداه وتجهيزه للاستفادة من خبراته فى الرياضة بصفة عامه وبكل فروعها، وايضا البطل المصرى ايهاب عبد الرحمن بطل مصر فى ألعاب القوى وبطل العالم السابق فى رمى الرمح والذى نسعى حاليا فى كل السبل لحل أزمته ورفع الايقاف عنه تمهيدا لخوضه منافسات التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠والذى نأمل منه تحقيق ميدالية لمصرنا الغاليه.

ومن جانب آخر نود التأكيد للجميع أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعلم مدى حرص وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على اتباع الخطط الفنية والمنهج العلمى السليم فى الإعداد لأبطالنا الرياضيين، ونؤكد على عدم تأثر خطة الإعداد والتأهيل لابطال مصر فى مختلف الألعاب والحرص الدائم والمتابعة المستمرة على تذليل العقبات والتغلب على كافة التحديات التى تواجه المنظومة الرياضيه المصرية ونعمل بجد واجتهاد توفير كافة المتطلبات وتقديم كل الرعاية المادية والفنية والطبية والنفسية للابطال المصريين استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية

املين أن يوفقنا الله جمعيا ويوفق ابطالنا لما فيه الخير لمصرنا الغاليه.

والله الموفق و المستعان