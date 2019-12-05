شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يشترط عدم تعارض التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة مع قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عدم تعارض التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة مع قانون الرياضة فى مصر، وكذلك لوائح الفيفا، قبل إجراء أى تعديلات.

واستقبلت لجنة إدارة أعمال الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، سارة ساليمون من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التقارير الدورية لعمل اللجنة وفق التكليفات المحددة لها من الفيفا، وفى مقدمتها مناقشة الخطوط العريضة للائحة النظام الأساسى للاتحاد الجارى العمل على وضعها بما يتماشى مع لائحة الاتحاد الدولى وقانون الرياضة المصرى.

وحضر الاجتماع جمال محمد على نائب رئيس اللجنة ومحمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق أعضاء اللجنة، إضافة إلى وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى وحسين حلمى المستشار القانونى للاتحاد .

جاء اللقاء فى بداية سلسلة اجتماعات ستعقد بهذا الشأن، فيما انتهت الجلسة الأولى التى استمرت نحو 9 ساعات إلى السماح لأندية جديدة للمشاركة فى نشاط الاتحاد من أجل تحقيق هدف زيادة قاعدة الممارسة فقط دون اكتساب مزايا أخرى قد تتطلب اشتراطات مهمة سيتم مناقشتها لاحقا وفق اللوائح الجديدة التى وضعتها الفيفا.