شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يشارك فى بطولتى جراند سلام بباريس وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد الدولى للجودو على مشاركة 6 لاعبين من المنتخب الوطنى فى منافسات بطولة جراند سلام، التى تقام فى باريس، وكذلك المعسكر الذى يلى البطولة وذلك فى الفترة من 6 إلى 13 فبراير المقبل.

كما تمت الموافقة على مشاركة نفس اللاعبين فى بطولة جراند سلام بدوسلدورف بألمانيا، وكذلك المعسكر الذى يليها فى الفترة من 20 إلى 28 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يتحمل الاتحاد الدولى تذاكر السفر والإقامة لعدد 6 لاعبين والمدير الفنى فى البطولتين والمعسكر.