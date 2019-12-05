شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إيروسبورت يشارك فى الدوري الدرجة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مجلس إدارة نادي إيروسبورت، التابع لوزارة الطيران المدنى، برئاسة اللواء نبيل سلامة، إخطارًا رسميًا يفيد بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، فى دورى القسم الرابع.

وأكد الخطاب الذى تسلمه النادى موافقة "فيفا" على مشاركة إيروسبورت ومعه 25 ناديا فى دورى الدرجة الرابعة، والذى من المقرر انطلاقه غدًا الجمعة.

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ويقود إيروسبورت فنيًا هشام يكن ويعاونه حسين محيى الدين مدير الكرة، وحسين السيد وعمرو وحيد وعمرو عبد المنعم مدربين، ومحمد سلامة مدرب حراس المرمى، ومحمد وحيد إداري الفريق.

من جهته، أعرب زكريا محيى الدين، نائب رئيس نادي إيروسبورت، عن سعادته بمشاركة الفريق، وانتهاء الأزمة بشكل رسمي، بعد الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس الإدارة في الفترة الأخيرة، بتكوين فريق قوى قادر على رفع اسمة وزارة الطيران بين الأندية الكبرى.

وأكد محيى الدين، على ثقته الكبيرة في النتائج الذي سيحققها الفريق منذ الظهور الأول، وتحقيق هدف الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة في أقل فترة ممكنة، بعد توفير كل الإمكانيات لجهاز هشا يكن والذي اختار لاعبين على أعلى مستوى.