شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يطمئن على جاهزية محمد هانى لمباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، لمباراة الهلال السوداني، وذلك بعد مشاركة اللاعب فى مران الفريق الجماعى كاملًا أمس.

وكان قد هاني قد اشتكى من إجهاد خفيف فى العضلة الضامة بعد مشاركته أمام النجم الساحلي قبل الأخيرة، وحصل على راحة سلبية من مباراة بنى سويف أمس الأول.

ويختتم الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على استاد السلام فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.