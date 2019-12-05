شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستعين ببطل زيبمابوي لاستكشاف الهلال مع لاعبي الأهلي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم، الخميس، داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الهلال السودانى، وتشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات الهلال السودانى الماضية، وأخرها لقاء بلاتينيوم الزيمبابوى فى الجولة الأولى لدور المجموعات بطولة الأبطال الذى فاز فيه الهلال بهدفين لهدف لرصد نقاط القوة والضعف فى صفوفه .

ويلتقى الأهلى مع الهلال فى التاسعة مساء غد، الجمعة، بإستاد السلام فى المجموعة الثانية بدور المجموعات رفقة أندية الهلال السودانى والنجم الساحلى وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويخوض الأهلى مرانه الرئيسى فى الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادا للمباراة.