شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يؤكد انفراد ”الخليج 365” ويُهاجم حمدى النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، انفراد ”الخليج 365” باستعراضه لعقد الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الذى نشره الموقع أمس وجاء فيه أن العقد المبرم بين الطرفين ينقسم إلى أربع دفعات مُستحقة الدفع فى أشهر أغسطس الماضى، ويناير وإبريل ويوليو المقبلين.

وكشف ”الخليج 365” أن حمدى النقاز حصل على 212 ألف دولار حتى اللحظة الجارية من الزمالك، ويقتضى القسط الأول فى عقده حصوله على 137 ألف دولار، ويحق له نفس القيمة المالية فى القسط الثانى فى شهر يناير وبحصوله على 212 ألف دولار يكون قد حصل على جزء كبير من مستحقاته قبل موعد القسط القادم فى شهر يناير، وهو ما أكده رئيس نادى الزمالك بأن أول دفعة مستحقة للنقاز فى شهر أبريل المقبل، كما استعرض مرتضى منصور العقد الذى نشره ”الخليج 365” فى فيديو بثه على الموقع الرسمى لنادى الزمالك.

فيما هاجم مرتضى منصور حمدي النقاز لإقدامه على فسخ التعاقد من طرف واحد، ووجه رسالة شديدة اللهجة للاعب التونسى قائلاً، "هذا رد الجميل مقابل وقوفنا جانبك فى كل المواقف؟!، ما فعلته نفس موقف كهربا والأهلى لا يستطيع ضمه.. وأنت خائن للزمالك، وأنا من قمت بإيقاف تحركات نبيل أبو زيد وكيلك السابق بعدما كان يتجه لإيقافك لعدم سدادك مستحقاته بعدما سددت له 10 آلاف دولار فقط وله 132.500 ألف دولار ولم تسدد تلك المستحقات وسددنا جزء منها بالنيابة عنك وسنخصمها منك ويستطيع شكواك الآن وإيقافك".