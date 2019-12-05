"وصمة عار على تونس" .. مرتضى يفتح النار على حمدي النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ منة عمر:

اتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حمدي النقاز لاعب الفريق الأبيض "بالنصب"، وقال إنه "حصل على مسحتقاته كاملة، كما حصل على مقدم شهر يناير 2020".

وخلال مقطع فيديو عبر قناته الرسمية قال منصور موجهًا حديثه للنقاز: "إن لم تستحٍ فافجر ما شئت"، متابعاً: "عقد اللاعب التونسي مع الزمالك 4 مواسم، مر منها موسمين ويتبقى موسمين".

وأضاف: "طبقًا لعقده مع النادي، حصل على دفعتين من مستحقاته حتى يناير 2020، ومن المفترض أن يحصل على الدفعة الجديدة في أبريل المقبل".

وتابع رئيس الزمالك: "تقدم وكيله نبيل أبو زيد بشكوى منذ فترة لعدم حصوله على مستحقاته من اللاعب".

وواصل: "كان من المفترض أن يحصل أبو زيد على 10 % من عقده مع الزمالك، ولم يحصل سوى على 10 آلاف دولار فقط ويتبقى له ما يزيد على 132 ألف دولار".

وأكمل: "النقاز وصمة عار على تونس، اللاعب تم تحرير محضر ضده في منتصف مايو الماضي، وأنا من تكفلت بخروجه والآن يريد لي الجميل!".

واستطرد مرتضى منصور حديثه قائلًا: "ملكش عندي حاجة، إنت قابض لحد يناير".

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يواصل منصور: "وكيلك قدم شكوى وكنت على مشارف الإيقاف محليً ودوليًا، دفعت له جزء من الفلوس ولطبت منه عدم استكمال اجراءات الشكوى".

من جانبه قال نبيل أبو زيد وكيل النقاز: "هناك عقد رسمي بيني وبين النقاز موثق من اتحاد الكرة، والعقد بين اللاعب والزمالك اسمي مكتوب فيه، كذلك العقد الثلاثي".

واتهم الدولي التونسي حمدي النقاز ناديه بالامتناع عن تسديد مستحقاته منذ شهر أغسطس الماضي وهو ما دفعه في إلى فسخ عقده.

وقال النقاز لال مداخلة أُجريت معه ببرنامج "مساء الأنوار"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنه لم يتلق أي اتصال من مسؤولي الزمالك عقب فسخ تعاقده، باستثناء أيمن حافظ الذي حصل منه على رقم المحامي الخاص به كاشفاً: "لدي العديد من العروض في مصر والخارج وأنتظر ما به منفعة لي".

وكان محامي حمدي النقاز قد صرح لـ"الخليج 365" بأن اللاعب سوف يتقدم شكوى في الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحفظ حقوقه.

وكتب النقاز في رسالته لجماهير نادي الزمالك، أنه لم يحصل على راتبه لمدة 3 أشهر، وهذا هو سبب فسخه التعاقد من طرف واحد.

ولكن الزمالك نشر عقد اللاعب وأكد على استلامه لجميع مستحقاته على العام الجاري.

الجدير بالذكر أن لوائح الاتحاد المصري والدولي تجيز للاعب فسخ تعاقده في حالة عدم حصوله على مستحقاته لمدة شهرين متتالين.