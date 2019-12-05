رقم سلبي.. ماذا فعل الأهلي أمام الأندية السودانية قبل مواجهة الهلال بالأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام التاسعة مساء غد الجمعة، يستضيف ستاد السلام مباراة بين الفريق الأول بالنادي الأهلي ونظيره الهلال في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يتواجد الفريقان في المجموعة الثانية من البطولة، ويتربع الهلال السوداني على قمة جدول الترتيب بعد فوزه في مباراة الجولة الأولى على بلاتينوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف، بينما يتذيل الأهلي جدول المجموعة بدون نقاط بعدما خسر مباراته أمام النجم الساحلي بهدف نظيف.

الفريق الأحمر سبق له مواجهة فريق الهلال السوداني في أربع مناسبات، كما واجه أيضًا فريق المريخ السوداني مرتين.. فماذا قدم الأهلي خلال الست مواجهات بدوري الأبطال "في نسخته الجديدة"؟

الهلال السوادني

4 مباريات جمعت بين الأهلي والهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا نسختي 2004 و2007.

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في نسخة 2004 التقى الفريقان في دور الـ32، كان الأهلي تحت القيادة الفنية البرتغالية لمانويل جوزيه.

خسر الفريق الأحمر في مباراة الذهاب على ملعبه بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب ليودع منافسات البطولة مبكرًا.

في نسخة 2007، جمعت منافسات دور الثمانية (مجموعات) الفريقان في المجموعة الثانية رفقة كل من أسيك ميموزا الإيفواري والترجي التونسي.

التقى الأهلي تحت قيادة مانويل جوزيه مع الهلال في مباراتي دور المجموعات، فاز في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين دون رد، وخسر في لقاء العودة بثلاثية دون رد.

المريخ السوداني

التقى الفريقان في الأدوار الاقصائية لنسخة 2002 من دوري أبطال أفريقيا، حقق الفريق الأحمر الفوز تحت قيادة جوزيه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وخسر في لقاء الإياب خارج ملعبه بنتيجة 3-1.