"مباراة عالمية تحت سفح الأهرامات".. الخليج 365 ينشر تفاصيل مواجهة أساطير كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على موافقة نظيره خالد العناني وزير الاثار على إقامة المباراة بمنطقة الأهرامات السياحية يوم الاثنين الموافق ٦ يناير المقبل على هامش استضافة مصر لحفل توزيع جوائز الكاف لأفضل اللاعبين خلال عام ٢٠١٩ المقرر يوم ٧ يناير بالغردقة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أرسل خطابًا لوزير الشباب والرياضة يطالبه فيه بالحصول على كافة الإجراءات، وإنهاء كل التصاريح اللازمة؛ لإقامة مباراة استعراضية بين أساطير كرة القدم في العالم تحت سفح الهرم ينظمها الكاف بالتعاون مع الفيفا.

وقرر الكاف دعوة ٣٠ لاعبًا من أساطير الكرة في العالم إلى مصر من يوم ٥ الى ٨ يناير، للمشاركة فى المباراة الاستعراضية وعلى رأسهم الإيفواري ديديه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو، فيما وجهت الدعوة لأحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة.

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ويبدأ برنامج الأساطير في السادس من يناير المقبل بزيارة جامعة القاهرة، وإجراء حوار مع الطلاب، ثم خوض المباراة الاستعراضية في نفس اليوم يعقبها المغادرة إلى الغردقة للمشاركة في حفل الكاف؛ لتوزيع جوائز افضل اللاعبين خلال عام ٢٠١٩.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2019، والتي ضمت عشرة لاعبين أبرزهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجما فريق ليفربول الإنجليزي، إلى جانب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي والجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد تُوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي عامي 2017 و2018 بعد تألقه بقميصي روما الإيطالي وليفربول، ويعد أحد أبرز المرشحين للمنافسة على جائزة العام الحالي، إلا أنه ينتظر منافسة شرسة من السنغالي ساديو ماني، بعد المستويات المبهرة التي قدمها الأخير خلال العام الذي شارف على الانتهاء.