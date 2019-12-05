حمدي النقاز: لم أحصل على مستحقاتي منذ أغسطس.. وأتمرن في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق إنه منذ قدومه لمصر، واجهته مشكلات، ولكنه كان يركز في الملعب فقط، ولم يفكر في أي شيء آخر.

حمدي النقاز، أعلن فسخ تعاقده مع الزمالك خلال الأيام الماضية؛ لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

النقاز، أضاف خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج مساء الأنوار على فضائية القاهرة والناس مع الإعلامي مدحت شلبي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"لم أحصل على مستحقاتي المالية منذ شهر أغسطس الماضي ورغم ذلك خضت مباراة مازيمبي".

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وأوضح اللاعب صاحب الـ27 عامًا، أنه ما زال يتواجد في مصر؛ حيث تدرس ابنته بإحدى المدارس، مضيفًا:"أتمرن مع معدٍ بدني حتى أكون جاهزًا فأدائي الجيد أعادني مرة أخرى لصفوف المنتخب التونسي".

وأشار اللاعب التونسي، إلى أنه تواصل مع لاعبي الزمالك عقب مباراتهم أمام الشرقية في بطولة الكأس؛ وهنأهم على الأداء والفوز: "جميعهم إخواني، ومنهم أصدقاء قريبون مني".

وأتم لاعب الزمالك، حديثه بالإشارة إلى إنه لم يتلق أي اتصال من مسؤولي الزمالك عقب فسخ تعاقده، باستثناء أيمن حافظ الذي حصل منه على رقم المحامي الخاص به: "لدي العديد من العروض في مصر والخارج وأنتظر ما به منفعة لي".